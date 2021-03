Nel ASA-Aktie: Was für ein Schlagabtausch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wasserstoffaktien waren noch nie dafür bekannt, über sonderlich stabile Kurse zu verfügen. Was sich dieser Tage bei der Nel ASA-Aktie abspielt, dürfte manch einem dennoch den Angstschweiß auf die Stirn treiben. In der laufenden Woche gleicht die Kursentwicklung des Titels regelrecht einer Achterbahnfahrt. Am Dienstag konnte das Papier sich noch ansehnlich von einer rund vierwöchigen Korrektur erholen und um mehr als 16 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!