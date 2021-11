Nel ASA-Aktie: Was für ein Potenzial!

Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt wohl auch für die Aktie von Nel ASA. Am Mittwoch am Handelsplatz Frankfurt noch auf 1,67 Euro zurückgefallen, feiern die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten aktuell ein fulminantes Comeback. 1,74 Euro war die Nel-Aktie zum Börsenschluss bereits wieder wert, am Donnerstag legt sie noch einmal fast sieben Prozent drauf und notiert nach dem Mittag bei 1,86 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



