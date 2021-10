Nel ASA-Aktie: Was für ein Kursziel!

Die Aktie von Nel ASA ist mit einem Plus von 1,3 Prozent auf bis zu 1,29 Euro in die neue Börsenwoche gestartet. Damit entfernten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten weiter vom jüngsten Tiefststand, den die Nel-Aktie am vergangenen Mittwoch bei 1,20 Euro ausgebildet hatte. Allerdings ist auch das Zwischenhoch von 1,48 Euro aus dem September noch weit entfernt, zumal die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



