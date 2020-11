Nel ASA Aktie: Was diese Woche ansteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Diese Woche stehen bei Nel ASA neue Geschäftszahlen an: Am Donnerstag (5. November) will das Unternehmen um 7:00 Uhr morgens (CET) die Zahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlichen. Eine Stunde später soll dann eine offene Präsentation starten. Diese soll der CEO höchstpersönlich halten, und zwar in englischer Sprache. Interessanterweise können dazu auch Aktionäre vor Ort vertreten sein. Veranstaltungsort soll das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



