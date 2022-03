Nel ASA-Aktie: Wahnsinn mit Verspätung!

Die Aktie von Nel ASA war extrem schwach in die Woche gestartet: Vom Freitagsschlusskurs bei 1,38 Euro rutschten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Montag am Handelsplatz Frankfurt zunächst bis auf 1,29 Euro ab. Doch urplötzlich kam Leben in die Bude, die Nel-Aktie stieg und stieg bis auf 1,45 Euro. Und was soll man sagen? Am Dienstag geht es so weiter, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung