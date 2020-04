Nel ASA Aktie: Völlig wurscht!

Okay, mit der Aktie von Nel ASA ging es am Mittwoch bis zum Handelsschluss in Frankfurt um 3,5 Prozent aufwärts auf 1,09 Euro. Damit hat die Aktie allerdings gerade einmal den Rücksetzer aus der vergangenen Woche ausgeglichen. Am Dienstag hatten die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten sogar leicht von 1,06 auf 1,05 Euro abgegeben. Dass Nel just an jenem Tag, trotz Coronakrise, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung