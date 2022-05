Nel ASA-Aktie: Völlig losgelöst!

Am Donnerstagvormittag sah es noch recht gut aus für die Aktie von Nel ASA: Bis auf 1,45 Euro hatten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten verbessert, der zwischenzeitliche Absturz auf 1,28 Euro an diesem Montag schien Geschichte. Doch weit gefehlt. Noch bis zum Handelsschluss verlor die Nel-Aktie massiv, verabschiedete sich bei 1,35 Euro. Am Freitagvormittag ging es weiter nach unten… Hier weiterlesen