Nel ASA Aktie: Völlig losgelöst!

Schon in der vorigen Woche war bei der Aktie von Nel ASA ein seltsames Phänomen zu beobachten: Nachdem der norwegische Wasserstoff-Spezialist bekannt geben musste, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Aktivitäten im Werk in Wallingford (USA) auf behördliche Anordnung hin ruhen müssen, stieg der Kurs. Als wenig später die Aufhebung der Sperre bekannt wurde, ging der Kurs nach unten. Und auch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung