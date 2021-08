Nel ASA-Aktie: Verdammt kurze Halbwertszeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

„Wasserstoff-Kooperation: Kurssprung bei Nel ASA und SFC“, „Wasserstoffriese NEL ASA überzeugt mit Umsatzentwicklung“, so lauteten die Überschriften am frühen Donnerstagmorgen, nachdem die norwegische Nel ASA ihre mit Spannung erwarteten Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Von wegen, all diese Aussagen hatten eine verdammt kurze Halbwertszeit: Dem Kursanstieg auf 1,42 Euro folgte prompt der tiefe Fall. Die Nel-Aktie brach um mehr als zehn Prozent ein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



