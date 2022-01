Nel ASA-Aktie: Unruhe statt Gelassenheit!

Die Aktie von Nel ASA startete am Montag bei einem Kurs von 1,36 Euro und damit noch etwas tiefer als am Freitag zum Handelsschluss in Frankfurt. Nur mühsam verbesserten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten, erreichten bis zum Mittag wieder 1,40 Euro. Damit notiert die Nel-Aktie aber deutlich unter dem Tageshoch vom vergangenen Montag, als in der Spitze 1,47 Euro zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung