Nel ASA Aktie: Und der nächste Meilenstein!

Was für eine Woche für Nel ASA an der Börse: Der Aktienkurs der Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten steigt und steigt und steigt. Am Mittwoch zwar bis zum Abend in Frankfurt lediglich um gut ein Prozent, das allerdings reichte für einen weiteren Meilenstein: Zum ersten Mal seit Wochen überwand die Nel-Aktie wieder die Marke von 1,90 Euro. Ob es in diese Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



