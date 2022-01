Nel ASA-Aktie: Und dann kam der Dienstag…

Klar, große Sprünge machte die Aktie von Nel ASA in der zurückliegenden Woche nie. Doch anders als die Wettbewerber aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche, Plug Power etwa oder Ballard Power, hielt sie sich recht tapfer bei einem Kurs um die 1,40 Euro. Doch dann kam der Dienstag, und die Nel-Aktie holte all das nach, was die anderen im Schlechten bereits vorexerziert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



