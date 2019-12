Nel ASA Aktie: Und da ist die nächste Neuigkeit!

Nur einen Tag nach der Mitteilung über einen neuen schönen Auftrag für Wassertankstellen in den Niederlanden meldete sich Nel ASA erneut. Und zwar teilte das Unternehmen mit, dass Everfuel Europe A/S (kurz „Everfuel“) die Zusage von Zahlungen in Höhe von gut 6 Mio. Euro von der dänischen Energie Agentur („Danish Energy Agency“) erhalten hat. Dazu gilt es zu wissen: An Everfuel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung