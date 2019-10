Nel ASA Aktie: Übersichtlich!

Auf der Internetseite von Nel ASA findet sich eine interessante Präsentation in Form einer PDF-Datei. Diese Präsentation bezieht sich auf die aktuellsten Geschäftszahlen (= Zahlen zum 2. Quartal 2019). In der Datei finden sich auf Seite 18 einige interessante Angaben zum „H2Bus“ Projekt. Dabei geht es darum, dass 600 Elektro-Busse (Wasserstoff) und die dazu gehörige Infrastruktur in europäischen Städten eingesetzt werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



