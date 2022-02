Nel ASA-Aktie: US-Auftrag!

Nel Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA, hat von führenden US-amerikanischen Strom- und Gasversorgern Aufträge für PEM-Schiffselektrolyseure und Bausätze für Wasserstofftankstellen erhalten. Das System wird vor Ort in einem Kraftwerk in den USA eingesetzt. Das Projekt wird mehrere Anwendungsfälle für grünen Wasserstoff aufzeigen.

Darunter die Kühlung von Turbinengeneratoren, die sofortige Zufuhr von Wasserstoff in den Erdgasbrennstoffstrom von Kraftwerken und die ...



