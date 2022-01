Nel ASA-Aktie: Tatsächlich Plug Power geschlagen!

Die Aktie von Nel ASA kommt einfach nicht mehr voran. Nach ihrem bösen Absturz am Dienstag auf ein neues Jahrestief von 1,06 Euro, kam es bei den des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zwar zu einer Gegenbewegung, doch diese war nicht allzu nachhaltig. Nachdem sich die Nel-Aktie am Mittwoch wieder auf 1,22 Euro zurückgearbeitet hatte, notierte sie am Donnerstag zeitweilig bei nur noch 1,13 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung