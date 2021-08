Nel ASA-Aktie: Der Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA hatte die Woche an der Börse wirklich miserabel begonnen: Nach einem bereits schwachen Montag stürzten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Dienstag in Frankfurt auf ein neues Jahrestief, waren zwischenzeitlich nur noch 1,27 Euro wert. Doch mittlerweile hat sich die Nel-Aktie etwas berappelt, notiert wieder bei wenigstens 1,35 Euro. Wohin die Reise mit dem ehemaligen Highflyer gehen wird, entscheidet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



