Nel ASA-Aktie: Die Stimmung steigt!

In Anbetracht einer neuerlichen Diskussion darüber, ob Energieimporte aus Russland angesichts abscheulicher Kriegsverbrechen der russischen Armee überhaupt noch vertretbar sind, startet die Nel ASA-Aktie recht stark in die neue Woche. Bis zum Handel am Mittag konnte der Titel sich heute um 1,2 Prozent auf 1,57 Euro verbessern.

Die Norweger ließen bereits durchblicken, dass sie zum Aufbau neuer Kapazitäten in Europa mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung