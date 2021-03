Nel ASA-Aktie: Starker Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der Nel ASA-Aktie ist der Start in die neue Handelswoche geglückt. Am Montag ging es um 6 % nach oben. In der vergangenen Woche fiel der Kurs bis 2,10 EUR. Doch erneut kam der Abverkauf bei der genannten Marke zum Erliegen. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Kurs trifft im Bereich 2,00-2,20 auf eine charttechnische Unterstützung.

Trotz dessen ist seit Anfang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung