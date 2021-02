Nel-ASA-Aktie: Starke Korrektur!

Die Nel-ASA-Aktie korrigiert, nachdem sich in den vergangenen Wochen erhebliche Gewinne ansammelten. Zeitweise fällt der Kurs am Donnerstag um etwa 13 Prozent. Mit einem Wert von 2,70 Euro entfernte sich der Wasserstoff-Titel ein Stück weiter von der 3-Euro-Marke, die bereits am Vortag nach unten nachgab.

