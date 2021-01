Nel ASA Aktie: So gut wie nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

3,40 Euro – das ist die neue Referenz bei der Aktie von Nel ASA. Erreicht am Freitag im frühen Handel in Frankfurt. Nie zuvor waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zu einem höheren Kurs gehandelt worden. Dass die Nel-Aktie nach zwei schwächeren Tagen am Donnerstag mehr als zehn Prozent zulegen konnte und diesen Aufstieg nun fortsetzt, hat wohl weniger mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



