Nel ASA-Aktie: Einfach mitgerissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Es war ein schwarzer Tag für Nel ASA an der Börse: Bis zum Börsenschluss am Dienstag brachen die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten um fast 15 Prozent ein, 2,06 Euro standen am Ende nur noch auf dem Kurszettel. Alle Zugewinne seit dem November sind bei der Nel-Aktie dahin. Der Absturz war vordergründig die Folge der am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen. Möglicherweise aber hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung