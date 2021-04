Nel ASA-Aktie: Sie sind endgültig zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Eine Kaufempfehlung durch Morgan Stanley Anfangs der Woche hatte der Aktie von Nel ASA nicht wirklich auf die Sprünge geholfen. Von einem Kurs bei 2,57 Euro noch am vergangenen Freitag, waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bis zum Mittwoch sogar auf 2,26 Euro zurückgefallen. Doch plötzlich ist alles anders: Die Nel-Aktie zieht seit Donnerstag deutlich an, notiert am Freitagvormittag in Frankfurt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



