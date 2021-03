Nel ASA-Aktie: Sie sehen noch reichlich Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was war das für ein Dienstag für Nel ASA an der Börse: Nach ihrem bösen Absturz auf bis zu 2,07 Euro am Montag, verbesserten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten bis Handelsschluss wieder auf 2,49 Euro. Ein Kurssprung um rund 20 Prozent binnen eines Tages erleben die Anleger selbst bei diesem volatilen Titel selten. Im frühen Handel am Mittwoch kletterte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!