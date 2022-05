Nel ASA-Aktie: Sie erwarten viel!

Die Aktie von Nel ASA bleibt auch zum Start in die neue Börsenwoche im Kurskeller. Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten notieren am Handelsplatz Frankfurt bei 1,27 Euro – und damit weit unter den Kursständen von vor knapp drei Wochen, als bis zu 1,74 Euro für die Nel-Aktie aufgerufen wurden. Was der gesamten Branche derzeit so zusetzt, ist unklar. Die Analysten… Hier weiterlesen