Nel ASA-Aktie: Ein Schritt in die richtige Richtung?

Die Nel ASA-Aktie präsentierte sich in dieser Woche nicht unbedingt in einer sensationellen Verfassung. Mit Zugewinnen von knapp sechs Prozent lässt sich in den letzten fünf Tagen aber durchaus eine positive Tendenz erkennen.

Sehr gefreut haben dürften die Bullen sich darüber, dass das Papier sich seit Montag weitere Ausflüge unter die Marke von 1,20 Euro verkniffen hat, trotz des insgesamt mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung