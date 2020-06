Nel ASA Aktie: Schnelles Geld!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die vergangenen beiden Tage verliefen an der Börse für die Aktie von Nel ASA vordergründig unspektakulär: Nachdem die Anteilscheine des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Montag von zuvor 1,85 Euro auf 1,76 Euro zurückgefallen waren, holte die Aktie diesen Rückstand am Dienstag wieder mehr als auf. Die Nel-Aktie ging letztlich bei 1,86 Euro in Frankfurt aus dem Handel. Im Hintergrund allerdings tat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung