Nel ASA Aktie: Passiert es noch vor Weihnachten?

Die Aktie von Nel Asa ist nach ihrem kleinen Rücksetzer vom Montag stark in den Dienstagshandel gestartet. Am Handelsplatz Frankfurt verbesserten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten um rund vier Prozent auf 2,45 Euro. Das sind nicht nur sieben Prozent über dem Eröffnungskurs von 2,27 Euro vom vergangenen Dienstag. Die Nel-Aktie schiebt sich damit ganz nahe an eine historische Marke. Wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



