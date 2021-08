Nel ASA-Aktie: Die Panikverkäufe gehen weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Bei der Aktie des norwegischen Brennstoffzellenherstellers Nel ASA wird die Lage immer dramatischer. Am Mittwoch gab der Kurs an der Heimatbörse in Oslo fast 8 Prozent nach und durchbrach die wichtige Unterstützung von 16,045/15,775 norwegischen Kronen (NOK). Beim Stand von 15,35 NOK wurde ein neues 10-Monats-Tief erreicht. Am Donnerstag gehen die Verluste weiter. Bis zum früheren Nachmittag gibt der Kurs weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



