Nel ASA-Aktie: Die Optimisten sterben nicht aus!

Wer in den letzten Monaten die Nel ASA-Aktie im Portfolio liegen hatten, erlebte so manche Enttäuschung. Dennoch bleiben die Analysten dem Titel gegenüber weitgehend freundlich gestimmt. Auch das Analysehaus Jefferies bekräftigte kürzlich wieder seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen, was umgerechnet rund 2,40 Euro entspricht.

Ein solches Niveau konnte der Titel zuletzt vor rund einem Jahr erreichen, bevor es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



