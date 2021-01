Nel ASA Aktie: Ohne Zweifel ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA ist in den vergangenen Tagen in eher ruhigerem Fahrwasser unterwegs: Nach ihrem Sprung auf ein neues Allzeithoch von 3,40 Euro am Freitag, pendeln die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten seitdem etwas tiefer um die Marke von 3,20 Euro. Am Mittwoch verzeichnete die Nel-Aktie bis Börsenschluss einen Aufschlag von gut drei Prozent auf 3,32 Euro.



