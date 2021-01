Nel ASA Aktie: Offenbar nur eine kurze Verschnaufpause!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Korrektur bei der Aktie von Nel ASA zum Beginn der Woche war keine große Überraschung: Ohne, dass es Neuigkeiten aus dem operativen Geschäft des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten gegeben hätte, hatten die Papiere zuvor innerhalb von zwei Tagen rund 20 Prozent an Wert dazugewonnen – und zugleich ein neues Allzeithoch ausgebildet. 3,20 Euro lautete der Schlusskurs der Nel-Aktie am Montag in Frankfurt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



