Nel ASA-Aktie: Nur ein großes Missverständnis!?

In der Ukraine herrscht Krieg, die Märkte reagierten in der vergangenen Woche mit zum Teil heftigen Abschlägen. Dies ging auch der Aktie von Nel ASA zunächst so, noch am Donnerstagmorgen lag der Kurs des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bei 1,06 Euro. Doch dann setzte ein Run auf die Nel-Aktie ein, der sie bis Handelsschluss am Freitag in Frankfurt bis auf 1,34 Euro trug. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung