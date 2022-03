Nel ASA-Aktie: Noch ordentlich abkassiert!

Der Krieg in der Ukraine hatte fast alle Aktien zuletzt mächtig ins Minus gedrückt. Außer der Rüstungsindustrie bildeten Titel aus der Wasserstoff-Branche eine der seltenen Ausnahmen. Nel ASA profitierte ebenfalls, der vermeintlich bevorstehende Boom bei regenerativen Energien trug die norwegische Aktie von 1,06 Euro am Tag des russischen Einmarschs auf bis zu 1,70 Euro am vergangenen Dienstag. Doch die Nel-Aktie hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



