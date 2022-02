Nel ASA-Aktie: Nicht schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Wieder einmal scheinen Bemühungen der Käufer um einen Ausbruch der Nel ASA-Aktie in Richtung Norden vergebens gewesen zu sein. In der vergangenen Woche noch konnte das Papier sich das eine oder andere Mal an die Marke von 1,30 Euro herantasten, diese aber zu keinem Zeitpunkt länger als ein paar Stunden überschreiten.

Die neue Woche beginnt nun wieder einmal mit dicken roten Vorzeichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung