Nel ASA Aktie: Neues kurz vor dem Wochenende!

Kurz vor dem Wochenende meldete sich Nel ASA noch mit einer Neuigkeit. Und zwar geht es da um eine Tochter namens Nel Hydrogen Elektrolyser AS. Die soll zukünftig mit Statkraft AS zusammenarbeiten – ein entsprechender „letter of intent" sei unterschrieben, so Nel ASA am Freitag. Es soll da um die Lieferung von Elektrolyseuren von 40 bis 50 MW gehen.



