Nel ASA Aktie: Mitten in der Schaltzentrale!

Es war kein guter Start für Nel ASA in die neue Börsenwoche: Am Handelsplatz Frankfurt rutschten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten um zuunächst gut fünf Prozent auf wieder deutlich unter die 2-Euro-Marke. 1,92 Euro standen bei der Nel-Aktie kurzzeitig nur noch auf dem Kurszettel. Im Vergleich zum Jahreshoch bei 2,19 Euro am 13. Juli betrug der Abschlag zu diesem Zeitpunkt mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



