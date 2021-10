Nel ASA-Aktie: Millionenschwer!

Die erste Euphorie um Nel ASA an der Börse schien vorbei. Nachdem der norwegische Wasserstoff-Spezialist in der Vorwoche seine Quartalszahlen vorgelegt hatte, schoss die Nel-Aktie kurzzeitig auf 1,71 Euro nach oben – ein zwischenzeitliches Plus von mehr als 20 Prozent. Die Gegenreaktion kam prompt, die Papiere fielen am Freitag wieder auf 1,51 Euro zurück. Doch am Dienstag übertraf die Nel-Aktie nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung