Nel ASA Aktie: Der Millionen-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA hat an der Börse zweifellos schon bessere Wochen erlebt, als die zurückliegende. Nachdem die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten gleich am Montag auf 1,85 Euro gesprungen war, ging es alsbald wieder zurück auf 1,75 Euro. Ein neues Hoch erreichte die Nel-Aktie dann am Donnerstag bei 1,87 Euro, doch auch dieses hatte keinen Bestand. Letztlich gingen die Papiere bei einem Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung