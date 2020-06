Nel ASA-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Aktien von Brennstoffzellenherstellern waren in den vergangenen Wochen die absoluten High Flyer an den Märkten und profitierten von der Hausse im Wasserstoff-Sektor. Der E Mobilität Wasserstoff Index, der neun aussichtsreiche Wasserstoff-Titel bündelt, hat sich nach dem Corona-Crash mehr als verdoppelt und kratzt seit einiger Zeit an der 300-Punkte-Marke. Die Nel ASA-Aktie hat sich in der Spitze sogar um mehr als 200 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



