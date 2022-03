Nel ASA-Aktie: Kurszielpoker!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Aktie von Nel ASA kommt einfach nicht mehr zurück in die Spur. Auch am Donnerstagvormittag ging es mit den Papieren des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Handelsplatz Frankfurt zunächst wieder abwärts auf 1,52 Euro, bevor sich die Nel-Aktie wieder etwas fing. Noch immer aber steht bei den Anteilsscheinen ein Wochenverlust von rund 15 Prozent, was dem enttäuschenden Quartalsbericht in der vergangenen Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung