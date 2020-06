Nel ASA Aktie: Kurswahnsinn mit Gründen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

1,96 Euro – das ist die neue Referenzgröße bei der Aktie von Nel ASA. Zu diesem Kurs waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Mittwoch zeitweilig gehandelt worden, mehr war die Nel-Aktie zuvor nie wert. Die Anleger reagierten damit auf eine weitere Auftragsmeldung, haben aber offenbar zu viel gewollt. Am Donnerstag fiel die Aktie von Nel ASA direkt nach Börsenstart in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung