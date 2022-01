Nel ASA-Aktie: Kommt jetzt der Durchbruch?

Mit der Nel ASA-Aktie geht es in 2022 allem Anschein nach genauso turbulent weiter wie auch in 2021. Darauf deuten zumindest die aktuellen Meldungen der Finanzmedien hin. So hat es etwa beim Finanzportal „finanzen.net“ am Donnerstagvormittag gar nicht gut für die Nel ASA-Aktie ausgesehen. Sie gehörte demnach zwischenzeitlich zu den Verlustbringern des Tages.

Nel ASA-Aktie: Im Fokus der Analysten

Auch langfristig betrachtet bleibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung