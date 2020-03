Nel ASA Aktie: Keine Eintagsfliege!

Am Montag noch sah es für Nel ASA an der Börse düster aus: Die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten rutschten auf den tiefsten Kurs seit August 2019, lediglich 0,62 Euro standen kurz vor dem Mittag noch auf dem Börsenzettel. Dann aber erholte sich die Nel-Aktie deutlich, ging schließlich bei 0,70 Euro und einem moderaten Minus von drei Prozent aus dem Handel in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung