Nel ASA-Aktie: Kein Grund zur Panik?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die erhoffte große Erholung bei der Nel ASA-Aktie nach der mehr als deutlichen Korrektur im Februar blieb bisher aus. Tatsächlich verzeichnete der Titel in den letzten Tagen noch weitere Kursabschläge, was unter anderem mit fehlerhaften Bilanzen bei Plug Power zusammenhängt. Die rissen zuletzt mehr oder weniger die gesamte Wasserstoffbranche in die Tiefe.

Letztlich war dies aber nicht der Auslöser für den negativen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung