Nel ASA-Aktie: Kaufsignal?!

Ohne Zweifel gehörte die Nel ASA-Aktie in den vergangenen Tagen zu den Börsengewinnern. Investoren freuen sich auf einen Boom in der Wasserstoffindustrie, da plötzlich jeder versteht, wie unsicher und problematisch die Abhängigkeit der Energieversorgung von russischem Gas und Öl ist. Der russische Angriff auf die Ukraine ließ die Nel ASA-Aktie am Mittwoch von 10,585 NOK auf einen Höchststand von 18,86 NOK ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



