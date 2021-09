Nel ASA-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel ASA-Aktie bereitet in diesem Jahr keine große Freude, zumindest wenn man als Anleger an steigenden Kursen interessiert ist. Wie der gesamte Wasserstoffsektor befindet sich das Papier seit Monaten in einem Abwärtstrend. Sämtliche Aufwärtsbewegungen endeten spätestens auf Höhe der Trendlinie. In der vergangenen Woche setzte der Kurs das letzte Mal auf der Trendlinie auf und prallte von dieser nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



