Nel ASA-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Finanztrends Video zu Nel ASA



mehr >

Die Aktie des norwegischen Brennstoffzellenherstellers Nel ASA hat in der zweiten Juni-Hälfte eine Aufwärtsbewegung vollzogen, die den Kurs in den Widerstandsbereich zwischen 21,29 und 21,45 norwegische Kronen (NOK) katapultierte. Hier erwiesen sich die bärischen Kräfte aber zu stark. Die Aktie prallte nach unten ab und tendiert seitdem in südliche Richtung. Inzwischen ist der Wert der Aktie auf 17,42 NOK gefallen. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!