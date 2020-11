Nel ASA Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein schwacher Gesamtmarkt hat die Nel ASA-Aktie in der zweiten Oktoberhälfte wieder etwas zurückkommen lassen. So kam es zu einem Rücksetzer bis auf 1,4755 Euro. Die bei 1,50 Euro verlaufende Unterstützung sorgte schließlich für ein Ende der Verkaufsaktivitäten und ein Wiedererstarken der Käufer. Sie geben seit Ende des Monats den Ton an und haben den Kurs inzwischen bis auf 1,715 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



