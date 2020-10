Nel ASA Aktie: Kapitalerhöhung bei dieser Beteiligung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zu Wochenbeginn teilte Nel ASA mit, dass es bei Everfuel eine Kapitalerhöhung geben soll. Everfuel? Nel ASA erläutert, an Everfuel einen Anteil von 19,9% zu erhalten. Und Nel ASA will laut der Meldung vom Montag die Kapitalerhöhung mitmachen. Man habe sich „pre-committed“, hieß es dazu. Da in der Meldung nicht gesagt wird, wie die anderen Eigner von Everfuel zu der Kapitalerhöhung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



